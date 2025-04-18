خدمة الساعات الملوكيّة وإنزال المصلوب في كنيسة القديس جاورجيوس – حوش الأمراء

في أجواءٍ من الخشوع والتقوى، أحيت كنيسة القديس جاورجيوس في حوش الأمراء بلبنان صباح يوم الجمعة العظيمة المقدّسة، خدمة الساعات الملوكيّة وإنزال المصلوب، بمشاركة حشد من المؤمنين.

الجمعة العظيمة: لحظة تأمل وألم مقدّس

توافد المؤمنون منذ ساعات الصباح الأولى للمشاركة في خدمة الساعات الملوكيّة التي تُستَذكر فيها آلام السيد المسيح وصلبه. وارتفعت الصلوات والتسابيح في أجواء روحانية خاشعة، عبّرت عن الإيمان العميق والرجاء بالخلاص.

إنزال المصلوب: مشهد مؤثر من درب الصليب

تلا خدمة الساعات الطقسية، طقس إنزال المصلوب الذي يُعدّ من أكثر المشاهد رمزية وتأثيرًا في أسبوع الآلام. وقد قام الكهنة بإتمام الطقس وسط صمت مهيب، فيما ذرف الحاضرون الدموع، تأثّرًا بالمشهد المقدّس.



دعاء بالسلام والخير

وفي ختام الخدمة، رفعت الصلوات من أجل أن يعمّ السلام في القلوب والعالم، وسط تبريكات الكهنة للمؤمنين بهذه المناسبة الجليلة.