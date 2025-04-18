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الجمعة 18 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس الإيراني: السلام طريقنا للإنجازات الكبرى.. ولن نربط شؤوننا الداخلية بواشنطن

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني
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أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشيكان، أن بلاده "واثقة بقدرتها على تحقيق إنجازات كبيرة في حال توصلت إلى سلام مستدام"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن "شؤون إيران الداخلية ليست على طاولة المفاوضات مع واشنطن"، حسبما ورد في نبأ عاجل لفضائية" القاهرة الإخبارية".

وأوضح الرئيس الإيراني أن بلاده تسعى لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، لكنها لن تسمح باختزال ملفاتها الداخلية، مثل السياسات الاقتصادية أو الأمنية، في أي مفاوضات خارجية.

وأضاف الرئيس الإيراني:"إذا تحقق السلام، سنثبت للعالم قدرة إيران على تحقيق إنجازات استثنائية"، دون تفصيل طبيعة هذه الإنجازات.

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