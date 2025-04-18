دوري أبطال أفريقيا.. يورتشيتش يعاين ملعب سوكر سيتي قبل مواجهة أورلاندو

حرص الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على معاينة ملعب سوكر سيتي في جوهانسبرج، والذي سيجمع بين بيراميدز وأورلاندو في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأبدى المدير الفني ومعه المهاجم دودو الجباس بأرضية الملعب وكذلك التجهيزات المتاحة خاصة وأن استاد سوكر سيتي هو الذي استضاف نهائي كأس العالم 2010 بين إسبانيا وهولندا ويتسع لقرابة 94 ألف متفرج.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو

يلتقي فريق بيراميدز مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في السادسة من مساء السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا

قائمة بيراميدز لمواجهة أورلاندو بايرتس

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي