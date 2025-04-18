ختام فعالية "24 ساعة للرب" في بازيليك هليوبوليس بمصر الجديدة

اختُتمت فعاليات الصلاة والسجود المتواصل لمدة ٢٤ ساعة في بازيليك هليوبوليس – مصر الجديدة، تحت شعار “أنت رجائي”، بقداس احتفالي ترأسه التائب الرسولي كلاوديو لوراتي، مطران اللاتين بمصر وشاركه فيه نائبه المونسينيور أنطوان توفيق، إلى جانب الآباء بولان وبافل رعاة البازيليك، والأب فوزي اليسوعي.

مشاركة واسعة من الرعايا والعائلات والمؤمنين

شهدت هذه المبادرة الروحية مشاركة متميزة من عدد كبير من الرعايا والعائلات، بالإضافة إلى حضور فعال من الأديرة والحركات الكنسية، ومشاركة جميع المؤمنين من مختلف أنحاء البلاد، في لحظة روحية مميزة اتحدت فيها القلوب بالصلاة والرجاء.

“٢٤ ساعة للرب”: زمن للتقرب والتأمل

جاءت هذه المبادرة ضمن تقليد روحي عالمي يدعو المؤمنين لقضاء ٢٤ ساعة في الصلاة والسجود، والتأمل في محبة الله ورجائه، حيث توحدت الكنيسة المحلية مع كنائس العالم في زمنٍ للصلاة، والتوبة، والتجديد الروحي.