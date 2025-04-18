ads
الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

ختام فعالية "24 ساعة للرب" في بازيليك هليوبوليس بمصر الجديدة

ارشيف
ارشيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اختُتمت فعاليات الصلاة والسجود المتواصل لمدة ٢٤ ساعة في بازيليك هليوبوليس – مصر الجديدة، تحت شعار “أنت رجائي”، بقداس احتفالي ترأسه التائب الرسولي كلاوديو لوراتي، مطران اللاتين بمصر وشاركه فيه نائبه المونسينيور أنطوان توفيق، إلى جانب الآباء بولان وبافل رعاة البازيليك، والأب فوزي اليسوعي.

مشاركة واسعة من الرعايا والعائلات والمؤمنين

شهدت هذه المبادرة الروحية مشاركة متميزة من عدد كبير من الرعايا والعائلات، بالإضافة إلى حضور فعال من الأديرة والحركات الكنسية، ومشاركة جميع المؤمنين من مختلف أنحاء البلاد، في لحظة روحية مميزة اتحدت فيها القلوب بالصلاة والرجاء.

“٢٤ ساعة للرب”: زمن للتقرب والتأمل

جاءت هذه المبادرة ضمن تقليد روحي عالمي يدعو المؤمنين لقضاء ٢٤ ساعة في الصلاة والسجود، والتأمل في محبة الله ورجائه، حيث توحدت الكنيسة المحلية مع كنائس العالم في زمنٍ للصلاة، والتوبة، والتجديد الروحي.

اللاتين إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك بطريرك المدينة المقدسة أورشليم