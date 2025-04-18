"تعليم القاهرة" تواصل نشر سلسلة نماذج البوكليت في مادة اللغة العربية

تواصل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جهودها المستمرة في دعم الطلاب ورفع مستوى جاهزيتهم، من خلال نشر سلسلة متكاملة من نماذج البوكليت في مادة اللغة العربية.

ويأتي هذا في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تعميم نظام البوكليت على مستوى الجمهورية لطلاب الشهادة الإعدادية في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2024

نماذج البوكليت في مادة اللغة العربية

وتهدف هذه النماذج التدريبية إلى تأهيل الطلاب للتعامل بفعالية مع طبيعة الامتحانات الجديدة، من خلال تعريفهم على نمط الأسئلة المتوقعة، وتنمية مهارات التفكير والتحليل لديهم، وتمكينهم من الإجابة بطريقة منظمة تساعدهم على تحقيق أعلى الدرجات. ويُعد هذا التحول في شكل الامتحانات خطوة مهمة في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

نماذج البوكليت داخل المدارس

وأكدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على أهمية الالتزام بتكثيف العمل على نماذج البوكليت داخل المدارس، مشددة على ضرورة تخصيص حصص دراسية ومراجعات منتظمة لتدريب الطلاب على الحل العملي. وأضافت أن دمج هذه النماذج ضمن الخطط التعليمية اليومية لا يقتصر فقط على تحسين مستوى الطالب الأكاديمي، بل يهيئه نفسيًا أيضًا للتعامل مع الامتحان بثقة ودون توتر.

وأشارت مدير المديرية إلى أن فرق المتابعة بالمديرية تعمل بشكل مستمر لمتابعة تنفيذ هذا التوجيه داخل المدارس، والتأكد من استفادة الطلاب من هذه النماذج إلى أقصى حد ممكن.

كما شددت على الدور المحوري للمعلمين في شرح وتوضيح النموذج التدريبي، وتقديم ملاحظات بنّاءة تسهم في تحسين أداء الطلاب وتوجيههم بالشكل الأمثل.

خطة تعليم القاهرة

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تعليم القاهرة الشاملة للارتقاء بالعملية التعليمية، وضمان جاهزية كاملة للطلاب قبل خوض الامتحانات النهائية، بما يحقق الأهداف المرجوة من تطبيق النظام الجديد، ويؤكد على أن مصلحة الطالب ستظل دائمًا في صدارة أولويات المديرية.