محافظ أسوان يتفقد استعدادات النظافة ورفع الاشغالات وسلامة الأسماك المملحة

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة موسعة بشوارع وميادين زهرة الجنوب، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة و الاستعدادات المكثفة التى تشهدها محافظة أسوان لاستقبال احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم.

محافظ أسوان يتفقد الاستعدادات للنظافة ورفع الإشغالات وسلامة الأسماك المملحة

رافقه فيها اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة ، حيث تفقد خلالها محيط الكنائس وعدداً من الشوارع الرئيسية لمتابعة حملات النظافة والتجميل ورفع الاشغالات والتأكد من الجاهزية الكاملة لتأمين الإحتفالات وإظهار المدينة بالمظهر الحضارى اللائق .

كما أطمئن المحافظ على سلامة المعروضات من الأسماك المملحة " الفسيخ " وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

ووجه الدكتور إسماعيل كمال الأجهزة التنفيذية بالعمل بكامل طاقتها لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين ، خاصة فى محيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها حيث جارى رفع الاشغالات وتنظيم حملات مكثفة للنظافة تشمل غسيل الأرصفة وتجميل الشوارع ، إلى جانب أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة مع تغطية أى وصلات للمرافق العامة حفاظًا على سلامة الأرواح .

فتح جميع المتنزهات والحدائق العامة أمام المواطنين خلال احتفالات شم النسيم

وشدد محافظ أسوان على رؤساء المراكز والمدن ومدير الحدائق بفتح جميع المتنزهات والحدائق العامة أمام المواطنين خلال إحتفالات شم النسيم، مع التشديد على تكثيف التواجد الأمني والخدمى فى الشوارع، وهو الذى يتوازى مع المتابعة المستمرة من مركز اليطرة لتوفير الفرق الفنية من قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى للتدخل السريع عند أى طوارئ ، بالإضافة إلى تجهيز العيادات الطبية المتنقلة وسيارات الإسعاف أمام الكنائس تحسبًا لأى حالة طبية طارئة ، وذلك فى إطار الحرص على راحة المواطنين وسلامتهم .

رفع درجة الإستعداد القصوى على مدار الساعة

وأشار محافظ أسوان بأنه تم التأكيد على جميع القيادات التنفيذية برفع درجة الإستعداد القصوى على مدار الساعة لتوفير سبل الراحة والأمان للمواطنين خلال الأعياد .

وأكد محافظ أسوان على إستمرار المتابعة الميدانية لحين إنتهاء الإحتفالات فى أجواء يسودها النظام و الانضباط والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.

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