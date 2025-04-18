فعاليات مبادرة محفوظ في القلب تضئ مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.. صور

نظّمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، ضمن نشاطها الثقافى والفكري ثلاث فعاليات إبداعية أقيمت على مسارحها في القاهرة و الإسكندرية ودمنهور .

وتأتي الاحتفالية تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وفى إطار المبادرة الوطنية "محفوظ فى القلب" التى أطلقتها وزارة الثقافة بهدف ترسيخ الهوية المصرية والإحتفاء بأعلام الفكر والإبداع، حيث

محفوظ ضمير عصره

انطلقت على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" أولى الأنشطة بعرض خاص لفيلم " نجيب محفوظ .. ضمير عصره " وذلك بالتعاون مع المركز القومى للسينما، أعقبه صالون ثقافى بعنوان "نجيب محفوظ الحاضر دائمًا"، وأداره منير عتيبة، مستعرضاً ملامح سيرة أديب نوبل وأبرز محطاته الأدبية التى اوضحت أثره العميق في تصوير التحولات الإجتماعية والسياسية التي شهدها الوطن خلال القرن العشرين.

كما عرض على مسرح أوبرا دمنهور نفس الفيلم ، تلاه ندوة ثقافية ناقشت حضور محفوظ فى الوعى الجمعى، وتأثير أدبه فى تشكيل ملامح المجتمع المصري، وشارك بها كل من الدكتور محمد عبد الحميد خليفة، الدكتور عيد بلبع، وأدارها الناقد السينمائى أحمد النبوى، وعكست تفرّد محفوظ وتغلغله فى وجدان الشعب المصرى .

محفوظ حدوته مصرية

وتواصلت الفعاليات حيث شهد المسرح الصغير مؤتمرًا فكريًا موسعًا حمل عنوان "نجيب محفوظ.. حدوتة مصرية – نجيب محفوظ والهوية المصرية"، وترأسه الدكتور سامى سليمان، وقدّمه الإعلامى حسن الشاذلى .

ضم المؤتمر أربع جلسات نوعية شارك بها صفوة من الباحثين والنقاد والمبدعين، حيث حملت الجلسة الأولى عنوان " نجيب محفوظ و تمثيلات الهوية المصرية سرديا" وترأسها الدكتور خيرى دومة وشارك فيها كل من الدكتور أيمن عامر، الدكتور حسين حمودة، الدكتور محمود الضبع، والدكتور محمد عفيفى.

أما الجلسة الثانيةالتى رأسها الدكتور سامى سليمان، القت الضوء على تجليات أخرى للهوية المصرية عند نجيب محفوظ حواراته ومقالاته وسلوكه ، وشارك فيها إيهاب الملاح، الدكتور تامر فايز، شوقى بدر يوسف، الدكتور محمود الشنوانى.

تجليات متعددة

وتحت عنوان "تجليات متعددة للهوية المصرية عند نجيب محفوظ فى الإبداع الأدبى والسلوك اليومى" إنعقدت الجلسة الثالثة برئاسة الدكتور حسين حمودة، وشارك بها كل من الدكتور سامى سليمان، الدكتور هيثم الحاج على، الدكتور يسرى عبد الله، .

وعقدت الجلسة الختامية تحت عنوان "نجيب محفوظ والهوية المصرية في رؤى أجيال جديدة من الروائيين" بمشاركة أحمد القرملاوى، حسن عبد الموجود، حمدى الجزار، ومحمد مستجاب.

وصاحب المؤتمر معرضا للكتاب في بهو المسرح الصغير بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب ضم نخبة من مؤلفات نجيب محفوظ، إلى جانب دراسات نقدية تناولت انجازاته الإبداعية وتأثيره على الأدب العربى والعالمى.