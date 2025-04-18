"الأونروا": الحصار الإسرائيلي الراهن على غزة الأشد منذ بدء الحرب

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن الحصار الخانق الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو 7 أسابيع، هو الأشد منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة، الجمعة 18 أبريل، حول الوضع الراهن في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان الاحتلال منذ أكثر من عام ونصف، بحسب «وفا» الفلسطينية.

وأوضحت الأونروا، أن 420 ألف فلسطيني نزحوا مجددًا بقطاع غزة منذ 18 مارس/ آذار الماضي جراء تجدد العدوان.

وأكدت الوكالة، أن عدم دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة والحصار المستمر الذي تفرضه إسرائيل منذ نحو 7 أسابيع، أشد من الفترة الأولى بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وذكرت أنه نتيجة لـ الحصار الإسرائيلي، فإن الإمدادات الإنسانية الحيوية في غزة، بما في ذلك الغذاء والوقود والمساعدات الطبية واللقاحات للأطفال، تنفد بسرعة.

ولفتت إلى أن العديد من المدنيين فقدوا أرواحهم بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي منذ خرق اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي.

