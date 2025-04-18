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الجمعة 18 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

كنيسة أم الرحمة في كونكورد تقيم الطقوس بحضور أبناء الطائفة

ارشيف
ارشيف
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أقامت اليوم، كنيسة أم الرحمة للسريان الكاثوليك في كونكورد، رتبة دفن الصليب بمناسبة الجمعة العظيمة، وسط أجواء روحية خاشعة وبحضور أبناء الجالية السريانية في سيدني.

أجواء مفعمة بالإيمان والخشوع

بدأت الرتبة بصلوات وآيات من الكتاب المقدس، تخللتها تراتيل حزينة تعكس معاني الآلام والصلب، حيث جسّدت الكنيسة من خلال الطقوس مشهد دفن السيد المسيح.

رسالة محبة وسلام

وخلال المناسبة، رفعت الصلوات من أجل السلام في العالم، وخاصة في بلدان الشرق الأوسط، كما تمنّى الكهنة جمعة مباركة للجميع، داعين المؤمنين للتأمل في معاني الفداء والتضحية.

 السريان الكاثوليك في سيدني يحافظون على التقاليد

تُعد رتبة دفن الصليب من أهم الطقوس في الكنيسة السريانية الكاثوليكية، وتُحيا سنويًا في أستراليا بمشاركة واسعة من أبناء الطائفة، في تأكيد على التمسك بالإيمان والتقاليد الكنسية العريقة.

أسقف سيدني أقباط الإرثوذكس بطريرك المدينة المقدسة أورشليم