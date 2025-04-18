بعد اقرار قانون العمل الجديد "عايز حقك بعد فصلك من عملك".. تعرف على الخطوات

يهتم الكثير من الموظفين بالتعرف علي إجراءات وخطوات تقديم ‏شكوى لمكتب العمل للحصول على حقوقهم دون ضياع ، لذا إذا كنت قد تعرضت للفصل التعسفي أو فصلك من العمل بأي طريقة من الطرق ممن تعرضوا للضرر، فهناك طريقين من تقديم شكوى في مكتب العمل كالتالي:

خطوات المرحلة الأولى

عمل محضر في مكتب العمل ومنه مباشرة إلى المحكمة العمالية التي تختص في النزاع والنظر في ذلك الشق من القضايا، ابلاغ التأمينات وتقديم شكوى أيضا.

أما الطريقة الأولى تتلخص في تقديم شكوى إلى مكتب العمل خلال 10 أيام من بداية النزاع.

يجب الذهاب إلى مكتب العمل خلال تلك الأيام المحددة لكى تحصل على كافة حقوقك كاملة.

أهم الشروط لتقديم شكوى في مكتب العمل والتأمينات

1. كتابة جميع المشاكل والاعتراضات التي تشمل مضمون الشكوى بصورة واضحة ومفصلة.

2. كتابة الشكوى على استمارة نموذج رسمي.

3. توافر جميع المستندات الرسمية والبيانات التي تؤكد صحة الشكوى المقدمة.

4. إرفاق صورة من التوكيل مع نموذج الشكوى الرسمي في حالة تقديمها عن طريق وكيل المدعي "المحامي".

5. يقوم مكتب العمل من تاريخ انتهاء المدة المحددة له محاولة انهاء المشكلة بصورة ودية وهي مدة 21 يوما وفي حالة فشل المفاوضات يحيل مكتب العمل الى النزاع القضائي وهى المحكمة العمالية المختصة ويكون خلال 45 يوما.

6. يقوم مكتب العمل بإرسال للمحكمة العمالية المستندات من أصل وصورة تتضمن ما تم من تحقيق واجراءات وما قدمه أطراف النزاع .

7.يحتوي هذا التقرير على مجمل أقوال العامل وصاحب العمل ورأى اللجنة المشكلة لتسوية النزاع.

8. تستغرق تلك الاجراءات 10 أيام مضاف إليها 21 يوما مضاف إليها 45 يوما وهذه تمثل إجمالي 76 يوما حتى يحال النزاع الى المحكمة.

9. موعد تاريخ الجلسة يكون شهر بعد هذا الإجراء ثم تنتظر أول الجلسة من أجل التأجيل لإعلان خصمك بطلباتك.

10. يجب متابعة الشكوي والضغط علي مكتب العمل لإنجاز الإجراءات.

11. رصد العديد من مخالفات إدارة الشركة من العمل بدون عقد عمل أو سجلات أجور أو إجازات أو تسليمك مفردات الأجر أو عملك أكثر من عدد ساعات العمل المحددة وتطلب احالتها لتفتيش مكتب العمل .

12.مكتب العمل يطيل مده شهرين على الأقل حتى يحال النزاع للمحكمة، وكذلك الجلسة تكون بعد شهر أو أكثر.