روسيا تستضيف أول منتدى دولي للاتصالات الاستراتيجية الشهر المقبل

تستضيف روسيا، الشهر المقبل، النسخة الأولى من المنتدى الدولي "الاتصالات الاستراتيجية: أفكار ورؤى"، الذي يقام بدعم من وزارتي التنمية الاقتصادية والخارجية الروسية.

وذكر تليفزيون "بريكس" اليوم /الجمعة/ أن هذا المنتدي يعد منصة لتبادل الخبرات والبحث عن حلول مبتكرة في مجال الاتصالات، ويشارك فيه نخبة من الشخصيات الحكومية، ومديرو الشركات، وممثلون عن الهيئات غير الربحية، لمناقشة أفضل السبل لبناء الثقة وتعزيز التفاعل المؤسسي.

ومن بين الموضوعات الرئيسية التي سيتم مناقشتها خلال المنتدى، الذي سيعقد في 21 مايو المقبل: دور الاتصالات كجزء من الاقتصاد الإبداعي، وأجندة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وسبل دمج الذكاء الاصطناعي في مجال العلاقات العامة، وإنشاء العلامات التجارية الإقليمية، وغيرها من الموضوعات.

ويهدف المنتدى إلى الارتقاء بوظيفة الاتصال إلى مستوى استراتيجي في مجالات الأعمال والتعاون الدولي؛ مما يساعد على التكيف مع التحديات الجديدة وتطبيق أحدث التقنيات.

