إيمان العاصي ناعية سليمان عيد: الله يسعد روحك في جنته

نعت الفنانة إيمان العاصي، الفنان سليمان عيد، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة عن عمر يناهز 64 عامًا، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجأة في منزله.

إنسان جميل وبشوش

وكتبت الفنانة إيمان العاصي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": حبيبي يا سليمان الله يسعد روحك فى جنته يارب.

وتابعت: إنسان جميل وبشوش ومحدش مش بيحبك، ربنا يصبر أهلك وحبايبك يا رب على فراقك.

يُشار إلى أن الفنان سليمان عيد من مواليد 17 أكتوبر 1961، بمحافظة القاهرة، حيث بدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن العشرين.

وكان دوره مع الفنان عادل إمام في فيلم "الإرهاب والكباب" عام 1992 بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك، كما شارك بعد ذلك في العديد من الأفلام منها: سيكو سيكو، طيور الظلام، النوم في العسل، الباشا تلميذ، اللعب مع العيال.. وغيرها، إلى جانب العديد من المسلسلات التلفزيونية ليصل رصيده حتى الآن إلى أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين مسرحيات وأفلام سينمائية ومسلسلات وبرامج تلفزيونية.