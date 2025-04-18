محافظ الفيوم يهنئ الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

تقدم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بأسمى آيات التهاني لأقباط مصر عامة، وأقباط محافظة الفيوم بصفة خاصة، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

الاحتفال بعيد القيامة المجيد

وقال محافظ الفيوم: "الأخوة الأقباط، أبناء الوطن، أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، أعاده الله علينا بالخير والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".

رفعة بلدنا الغالية مصر

وأضاف؛ "أدعو أبناء وبنات المحافظة لبذل المزيد من الجهد في العمل، والتحلي بالصبر من أجل تحقيق التنمية الشاملة، ورفعة بلدنا الغالية مصر".

ثقافة التعايش وحب الوطن

كما أكد المحافظ، أن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر، مشيراً أن المصريين دائماً ما يقدمون دروساً فى ثقافة التعايش وحب الوطن، وهذا ما رسخ الوحدة الوطنية بين صفوف هذا الشعب وجعلها الركيزة الأساسية لنهضة الدولة وتقدمها.