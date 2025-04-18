هاني رمزي ناعيًا سليمان عيد: ربنا يصبرنا على فراقك

نعى الفنان هاني رمزي، الفنان سليمان عيد، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة عن عمر يناهز 64 عامًا، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجأة في منزله.

رسالة مؤثرة

وكتب الفنان هاني رمزي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": كده برضه يا سولى تمشى فجأة، طب أقول إيه يا صديق عمرى يا اللى مافيش زيك صديق.

واختتم نعيه قائلا: الله يرحمك يا غالى هتوحشنى قوى ربنا يصبرنا على فراقك.

يُشار إلى أن الفنان سليمان عيد من مواليد 17 أكتوبر 1961، بمحافظة القاهرة، حيث بدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن العشرين.

وكان دوره مع الفنان عادل إمام في فيلم "الإرهاب والكباب" عام 1992 بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك، كما شارك بعد ذلك في العديد من الأفلام منها: سيكو سيكو، طيور الظلام، النوم في العسل، الباشا تلميذ، اللعب مع العيال.. وغيرها، إلى جانب العديد من المسلسلات التلفزيونية ليصل رصيده حتى الآن إلى أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين مسرحيات وأفلام سينمائية ومسلسلات وبرامج تلفزيونية.