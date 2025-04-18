الأنبا ويصا يترأس صلاة الجمعة العظيمة بكاتدرائية البلينا

وسط حضور شعبي كبير من أبناء الإيبارشية، ترأس اليوم الأنبا ويصا، مطران البلينا وتوابعها، صلوات الجمعة العظيمة في الكاتدرائية المرقسية بمدينة البلينا، وسط حضور كثيف من أبناء وشعب الإيبارشية.

أجواء روحانية مميزة

سادت الصلوات أجواء من الخشوع والتأمل، حيث شارك المصلون في تذكار صلب السيد المسيح، بحسب الطقس القبطي الأرثوذكسي، الذي تميز بتراتيله وألحانه الخاصة بهذا اليوم المقدس.

الجمعة العظيمة في الكنيسة القبطية

تُعد الجمعة العظيمة من أبرز أيام الأسبوع المقدس، ويحيي فيها الأقباط ذكرى آلام وصلب السيد المسيح، وفق العقيده المسيحيه من خلال صلوات طويلة تبدأ في الصباح وتستمر حتى غروب الشمس، تتخللها قراءات من الكتاب المقدس وتقديم البخور وصلوات الساعة.