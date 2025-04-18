إسماعيل كمال يهنئ مواطني أسوان من الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التهنئة لمواطنى أسوان من الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد .

المحافظ يرسل برقيات تهنئة بهذه المناسبة

كما أرسل المحافظ برقية تهنئة بهذه المناسبة العزيزة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأرسل كذلك محافظ أسوان برقيات مماثلة لنيافة الأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها ، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بإدفو ، والأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر ، وكذا غبطة البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر ، والقمص أنطونيوس ذكرى راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان ، وأيضاً الدكتور القس إندريا زكى رئيس الطائفة الإنجلية بمصر ، والقس وائل جرجس راعى الكنيسة الإنجلية بأسوان .

فيما أرسل محافظ أسوان برقيات تهنئة للبروفيسور الدكتور مجدى يعقوب مؤسس مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأسوان ، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمحافظين والقادة العسكرين والشرطة الأقباط .

وأكد محافظ أسوان على أن عيد القيامة المجيد هذا العام تتجسد فيه الروح الوطنية العظيمة، التى نعتز ونفتخر بها أمد الدهر .