محافظ الفيوم يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.
الاحتفال بعيد القيامة المجيد
وأعرب المحافظ في البرقية عن أصدق التهاني والأمنيات، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.
الكنائس تقوم بإرساء قيم التسامح والمحبة
وأشاد بما تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة، سائلاً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة والعافية، وأن يُحقق الشعب المصري العريق كل ما يصبو إليه من تقدم ورقي وازدهار.