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الجمعة 18 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الفيوم يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

الاحتفال بعيد القيامة المجيد

وأعرب المحافظ في البرقية عن أصدق التهاني والأمنيات، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. 

الكنائس تقوم بإرساء قيم التسامح والمحبة

وأشاد بما تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة، سائلاً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة والعافية، وأن يُحقق الشعب المصري العريق كل ما يصبو إليه من تقدم ورقي وازدهار.

محافظ الفيوم تهنئة البابا تواضروس الثاني عيد القيامه المجيد