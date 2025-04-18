محافظ الفيوم يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

الاحتفال بعيد القيامة المجيد

وأعرب المحافظ في البرقية عن أصدق التهاني والأمنيات، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

الكنائس تقوم بإرساء قيم التسامح والمحبة

وأشاد بما تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة، سائلاً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة والعافية، وأن يُحقق الشعب المصري العريق كل ما يصبو إليه من تقدم ورقي وازدهار.