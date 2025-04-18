محمد ثروت ينعى الكوميديان سليمان عيد

نعى الفنان الكوميديان محمد ثروت، الفنان سليمان عيد، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة عن عمر يناهز 64 عامًا، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجأة في منزله.

وكتب محمد ثروت عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": البقاء لله في وفاة أخويا وصديق عمري ومشوار الكفاح سليمان عيد.

وتابع: الله يرحمك يا حبيبي ويسكنك فسيح جناته.

يُشار إلى أن الفنان سليمان عيد من مواليد 17 أكتوبر 1961، بمحافظة القاهرة، حيث بدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن العشرين.

وكان دوره مع الفنان عادل إمام في فيلم "الإرهاب والكباب" عام 1992 بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك، كما شارك بعد ذلك في العديد من الأفلام منها: سيكو سيكو، طيور الظلام، النوم في العسل، الباشا تلميذ، اللعب مع العيال.. وغيرها، إلى جانب العديد من المسلسلات التلفزيونية ليصل رصيده حتى الآن إلى أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين مسرحيات وأفلام سينمائية ومسلسلات وبرامج تلفزيونية.

وكانت آخر أعمال الفنان الفنية فيلم "فار بـ7 أرواح" المتاح حاليا بقاعات العرض، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول سبع قصص مختلفة وبشخصيات متنوعة، ولكن تربطهم جثة غامضة تتنقل بينهم بشكل ساخر، مما يتسبب لهم في الكثير من الفوضى بحياتهم في سبيل التخلص منها.

شارك في بطولة الفيلم الفنانين: محمد لطفي، سليمان عيد، محمد رضوان، أحمد فتحي، ندى موسى، محمود حافظ، إدوارد، فرح الزاهد، ويزو، ومؤدي المهرجانات عنبة، محمد لطفي وآخرون، العمل من تأليف محمد فاروق شيبا، وإخراج شادي علي.