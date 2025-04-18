الشناوي: مستعدون لمواجهة صن داونز ونسعى للاحتفاظ بدوري أبطال أفريقيا

قال محمد الشناوي كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الأهلي ليس غريبا على اللعب في جنوب إفريقيا، وأن اللاعبين مستعدون جيدا لخوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد محمد الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بملعب المباراة: بالتأكيد المباراة سوف تكون صعبة أمام فريق صن داونز، ونعلم جيداً أنه منافس قوي ولدينا مباراتان في بريتوريا والقاهرة، وتركيزنا على تقديم أفضل ما يمكن في مباراة الغد وتحقيق نتيجة إيجابية».

وقال الشناوي أن لاعبي الأهلي لديهم رغبة قوية في كتابة تاريخ مختلف والفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي، ودرسنا صن داونز جيدا ولدينا تركيز كبير في مباراة الذهاب غدا».

وشدد قائد الأهلي على أن الأهلي نادٍ كبير وصاحب ١٢ لقبا إفريقيا، والنادي الثاني على مستوى العالم حصدا للألقاب القارية، ويحترم جميع المنافسين، وأن هناك دوافع كبيرة لتحقيق إنجاز جديد، ولا يوجد حاجز نفسي قبل مواجهة أي منافس بشكل عام، وجميع الفرق تعرف جيدا صعوبة مواجهة الأهلي في اي وقت، وما يهم اللاعبين في النهاية هو حصد الألقاب.

واختتم محمد الشناوي: كل الفرق تتطور، وأداؤها مختلف، وصن داونز نجح في ضم عناصر مميزة ويقيم معسكرات خارجية، وهذا من أسباب نتائجه القوية خلال السنوات الماضية، ولكن الأهلي هو أكبر الفرق، وينافس باستمرار، وقد وصل إلى النهائي 5 مرات بالفترة الماضية، ويسعى للنهائي السادس واللقب الثالث على التوالي لدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غدًا السبت على ملعب لوفتوس بمدينة بريتوريا، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة يوم الجمعة المقبل.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز

الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وصن داونز الجنوب إفريقي، عقد صباح اليوم بأحد فنادق مدينة بريتوريا، لمناقشة الترتيبات الخاصة بمباراة الفريقين والتي تقام غدا السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق بالكامل، فيما يرتدي فريق صن داونز زيه المكون من القميص الأصفر والشورت الأزرق والشراب الأبيض، ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون البنفسجي، بالكامل.

وناقش الاجتماع مواعيد وصول الفريقين إلى أرض الملعب وانطلاق عمليات الإحماء، والاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.