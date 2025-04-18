محافظ أسوان يؤدي صلاة الجمعة بمسجد النصر

أدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد النصر، بحضور اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان الأسبق، واللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، فضلاً عن القيادات العسكرية والأمنية والدينية والتنفيذية.

محافظ أسوان يؤدى صلاة الجمعة بمسجد النصر

فيما ألقى خطبة الجمعة الشيخ الدكتور محمود مصطفى مدير إدارة أوقاف أسوان ، والتى جاءت بعنوان "إذا إستنار العقل بالعلم أنار الدنيا".

المحافظ يستمع لمطالب وإحتياجات المواطنين ويكلف المسئولين بتلبيتها ووضع الحلول الفورية والعاجلة لها

وعقب إستماعه لبعض مطالب وإحتياجات عدد من المواطنين ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن تلبية المطالب الجماهيرية تقع فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى حيث نستمتع ونتفاعل بشكل مباشر مع كافة المطالب سواء من خلال اللقاء الأسبوعى بالمواطنين أو فى الجولات الميدانية أو وسائل التواصل الإجتماعى ، ويتم على الفور تكليف المسئولين بالجهات التنفيذية المختصة للتعامل معها وتلبيتها ووضع الحلول الفورية والعاجلة لها.

وأشار محافظ أسوان بأن ذلك يساهم فى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن الأسوانى، وخاصة من الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية ، وإشعارهم بمدى إهتمام الدولة بهم.

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