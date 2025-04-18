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الجمعة 18 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سيطرة مصرية مطلقة على نهائي الجونة الدولية للإسكواش في نسختها الـ13

نوران جوهر
نوران جوهر
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بعد أيام من المنافسات القوية، تصل بطولة الجونة الدولية للإسكواش في نسختها الثالثة عشرة إلى لحظتها الحاسمة، حيث يُقام اليوم، الجمعة، النهائي المنتظر في منافسات الرجال والسيدات، وسط حضور قوي للاعبين المصريين الذين أثبتوا سيطرتهم في هذا الحدث الرياضي البارز.

مصطفى عسل أمام علي فرج وجهًا لوجه

في نهائي الرجال، يتواجه مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا، مع علي فرج، المصنف الثاني عالميًا، في مواجهة نارية يُعيد فيها اللاعبان التنافس القوي الذي جمعهما مؤخراً في بطولة CIB المصرية المفتوحة للإسكواش 2024. تُتوقع المباراة أن تكون على أعلى مستوى من المهارة، حيث يسعى كل منهما للحصول على اللقب وكتابة فصل جديد في مسيرته الرياضية.

 

نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش

 أما في نهائي السيدات، فتلتقي نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا، مع اللاعبة الشابة أمينة عرفي، المصنفة الخامسة عالميا، في لقاء مصري خالص ينتظره الجميع. 

ومع بداية نهائي اليوم، تترقب جماهير الإسكواش في مصر والعالم لحظة التتويج، حيث سيُحسم مصير الأبطال في هذه النسخة التاريخية من البطولة.

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