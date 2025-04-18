المخرج خالد جلال ناعيا سليمان عيد: أدخل البهجة في نفوس جمهوره بأداء صادق

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، الفنان القدير سليمان عيد، الذى رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، بعد مسيرة فنية متميزة استطاع أن يحقق من خلالها مكانة فى قلوب الجمهور .

ستظل تتذكره الأجيال على مر العصور

وقال المخرج خالد جلال، إن الفنان سليمان عيد، أدخل البهجة فى نفوس جمهوره بأداء مميز وصادق، وستظل تتذكره الأجيال على مر العصور، رحم الله الفقيد وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

يشار أن الفنان سليمان عيد، بدأ حياته الفنية في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، ويعد فيلم "الإرهاب والكباب" مع الفنان عادل إمام عام 1992، انطلاقته فى عالم الفن، وقد شارك فى العديد من المسرحيات والأفلام والمسلسلات، التى حققت نجاحا كبيرا فى عالم الفن .