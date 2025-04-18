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الجمعة 18 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

خدمة الجمعة العظيمة توحّد الكنيسة اللوثرية والأنغليكانية في القدس

ارشيف
ارشيف
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في مشهد روحي مهيب، أُقيمت خدمة الجمعة العظيمة المشتركة في كاتدرائية القديس جورج الشهيد بالقدس، بمشاركة الكنيسة اللوثرية الشقيقة، في تعبير حيّ عن الوحدة المسيحية والتقارب بين الطوائف.

تجسيد الألم الذي عاشه المسيح 

جاءت هذه المناسبة المقدسة، التي تُعدّ من أبرز المحطات الروحية في الأسبوع المقدس، لتُجسّد آلام السيد المسيح وتدعو إلى التأمل والصلاة في قلب المدينة المقدسة. وقد تخللت الخدمة قراءات من الكتاب المقدس، وتأملات في درب الصليب، إضافة إلى تراتيل تقليدية رافقتها أجواء خشوع عميق.

مشاركة رجال الدين 
 وشارك في الخدمة عدد من رجال الدين من الكنيستين، إلى جانب مؤمنين من مختلف الخلفيات والطوائف المسيحية، مما أضفى على المناسبة طابعًا ecumenical فريدًا يعكس روح المحبة والانفتاح.

يُذكر أن كاتدرائية القديس جورج الشهيد تُعتبر من المعالم الروحية والتاريخية البارزة في القدس، وتحتضن العديد من الفعاليات التي تعزز الحوار والتعاون بين الكنائس في المنطقة.

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