كولر: مباراة صن داونز صعبة وهدفنا التتويج بدوري أبطال أفريقيا

أعرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بتواجد الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقي، لافتاً إلى أنه يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراة.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم ان مباراة الأهلي وصن داونز لن تكن سهلة أمام منافس قوي، وهو أمر معروف في الدور نصف النهائي، وقد شاهدنا النتائج التي سبقت هذه المرحلة والتي تؤكد قوة المنافسات وتقارب المستويات، وبالتأكيد هدفنا التأهل إلى النهائي».

وأضاف مارسيل كولر ان الأهلي تأهل إلى قبل النهائي، وينافس بقوة على كل الألقاب، واللاعبون لديهم خبرات، وسبق لهم اللعب في جنوب إفريقيا، وكرة القدم لعبة جماعية، ونتحدث بشكل مستمر داخل منظومة الفريق عن هذه المرحلة المهمة للغاية».

وأكمل: «تركيزنا منصب فقط على المباراة والتحضير المناسب لها، ولدينا مجموعة من اللاعبين المميزين».

وشدد مارسيل كولر على أن هناك حالة من التركيز الشديد داخل معسكر الفريق، وأن اللاعبين لديهم شعور بالمسئولية للمنافسة على اللقب وإسعاد الجماهير.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غدًا السبت على ملعب لوفتوس بمدينة بريتوريا، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة يوم الجمعة المقبل.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز

الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وصن داونز الجنوب إفريقي، عقد صباح اليوم بأحد فنادق مدينة بريتوريا، لمناقشة الترتيبات الخاصة بمباراة الفريقين والتي تقام غدا السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق بالكامل، فيما يرتدي فريق صن داونز زيه المكون من القميص الأصفر والشورت الأزرق والشراب الأبيض، ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون البنفسجي، بالكامل.

وناقش الاجتماع مواعيد وصول الفريقين إلى أرض الملعب وانطلاق عمليات الإحماء، والاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.