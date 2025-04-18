اتحاد السلة يرشح أنس أسامة لانتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، على ترشيح اللاعب أنس أسامة، كابتن منتخب مصر لكرة السلة، لانتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية، تقديرًا لمسيرته الحافلة بالإنجازات وتمثيله المشرف لمصر على الساحة الدولية.

أبرز نجوم كرة السلة المصرية

ويعد أنس أسامة واحدًا من أبرز نجوم كرة السلة المصرية في آخر عشر سنين، حيث بدأ مسيرته بقوة محققا العديد من البطولات منذ مراحل الناشئين، وتمكن من تحقيق إنجازات مميزة محليًا ودوليًا، من بينها.

التتويج ببطولة إفريقيا للشباب

ونجح أنس أسامة في التتويج ببطولة إفريقيا للشباب عام 2011، محققًا المركز الأول، بجانب الحصول على المركز الثاني في بطولة إفريقيا للكبار عام 2013، وكان أصغر لاعب في البطولة بعمر 18 عامًا.

كما مثل أنس أسامة مصر في دوري الجامعات الأمريكي "NCAA Division 1" مع فريق جامعة Louisville خلال الفترة من 2014 حتى 2018، ليكون أحد أوائل المصريين الذين خاضوا هذه التجربة الاحترافية المميزة، إلى جانب حصوله على بكالوريوس التجارة وتخصصه في الإدارة الرياضية.

وعلى صعيد الأندية، نجح أنس في التتويج بلقب الدوري المصري مع نادي الزمالك موسمي 2019 و2021، قبل أن يواصل تألقه بقميص الاتحاد السكندري ويتوج معه بلقب الدوري المصري موسم 2024 وكأس مصر في نفس العام.

وعلى مستوى المشاركات الدولية، شارك أنس أسامة مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم لكرة السلة التي أقيمت في الفلبين 2023، ونجح في قيادة المنتخب لتحقيق ثاني أفضل مركز إفريقي خلف جنوب السودان، وهو ما منح المنتخب بطاقة التأهل للملحق الأولمبي.

كما توج مع منتخب مصر ببطولة العرب عام 2023، وسبق له تمثيل مصر مرتين في الدوري الصيفي الأمريكي "NBA Summer League" عامي 2018 و2021، ليكون من بين قلة من اللاعبين المصريين الذين خاضوا هذه التجربة رفيعة المستوى.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، قد أعلنت بدء إجراءات انتخابات لجنة اللاعبين لاختيار ممثل اللاعبين في مجلس إدارة اللجنة، استعداداً لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة “لوس أنجلوس 2028”.

وأوضحت اللجنة، في خطاب رسمي موجه لرؤساء الاتحادات الرياضية، أن باب الترشح سيفتح يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، على أن تجرى الانتخابات يوم الخميس 24 أبريل الجاري، وذلك تحت إشراف لجنة مشكلة وفقاً للإرشادات الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية.

شروط الترشح

وحددت اللجنة عدة شروط للترشح، من أبرزها ألا يقل عمر المرشح عن 18 عاماً، وأن يكون قد شارك في إحدى الدورات الأولمبية الثلاث الأخيرة (ريو دي جانيرو 2016 – طوكيو 2020 – باريس 2024)، وألا يكون قد صدر بحقه أي عقوبات تخص مخالفة لوائح مكافحة المنشطات.