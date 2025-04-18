ads
الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق سوق اليوم الواحد في مدن الدقهلية.. تعرف على الأماكن

أسواق اليوم الواحد
أسواق اليوم الواحد بمحافظة الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار انطلاق سوق اليوم الواحد، أمام مصنع الألبان بشارع قناة السويس بالمنصورة، وفي جميع المراكز والمدن، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، استجابة لطلب المواطنين، وتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

انطلاق سوق اليوم الواحد في مدن الدقهلية

أكد محافظ الدقهلية، أن السلع المختلفة المعروضة بأسواق اليوم الواحد، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، وأثنى على جميع الجهات المشاركة في تنظيم السوق، من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية ولجان المتابعة، وأضاف المحافظ أنه إلى جانب سوق اليوم الواحد، تم التوسع في منافذ أمان، ومستقبل مصر، ومنافذ ضد الغلاء، وبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة.

موعد أسواق اليوم الواحد بمركزومدن محافظة الدقهلية

من جانبه أكد المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، أن السوق يعمل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بالمنصورة وجميع المراكز والمدن، ونظرا لإقبال المواطنين، يتم زيادة كميات السلع المعروضة بما يواكب الزيادة في الطلب، كما يتم بيع أنواع من اللحوم والدواجن المجمدة والبلدي، وغدا سيتم بيع أنواع مختلفة الأسماك بأسعار تتراوح بين 60 جنيه حتى 120 جنيه، بسوق اليوم الواحد بأسعار مخفضة.

txt

محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد ويؤكد استمراره يومي الجمعة والسبت أسبوعيًّا

txt

بأسعار مخفضة.. استمرار عمل أسواق اليوم الواحد في الدقهلية

WhatsApp Image 2025-04-18 at 12.16.36 PM
WhatsApp Image 2025-04-18 at 12.16.36 PM
WhatsApp Image 2025-04-18 at 12.16.05 PM
WhatsApp Image 2025-04-18 at 12.16.05 PM
WhatsApp Image 2025-04-18 at 12.16.04 PM
WhatsApp Image 2025-04-18 at 12.16.04 PM
WhatsApp Image 2025-04-18 at 12.16.03 PM
WhatsApp Image 2025-04-18 at 12.16.03 PM
WhatsApp Image 2025-04-18 at 12.16.03 PM (1)
WhatsApp Image 2025-04-18 at 12.16.03 PM (1)
WhatsApp Image 2025-04-18 at 12.16.02 PM
WhatsApp Image 2025-04-18 at 12.16.02 PM
WhatsApp Image 2025-04-18 at 12.17.17 PM
WhatsApp Image 2025-04-18 at 12.17.17 PM
WhatsApp Image 2025-04-18 at 12.17.17 PM (1)
WhatsApp Image 2025-04-18 at 12.17.17 PM (1)
WhatsApp Image 2025-04-18 at 12.16.37 PM
WhatsApp Image 2025-04-18 at 12.16.37 PM
اسواق اليوم الواحد الدقهلية اللواء طارق مرزوق اسعار الدواجن اسعار السمك المنصورة محافظة الدقهلية محافظ الدقهلية مستقبل مصر وزارة التموين