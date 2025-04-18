دودو الجباس: طموحات بيراميدز بلا حدود وهدفنا التتويج بدوري أبطال أفريقيا

أكد دودو الجباس مهاجم فريق بيراميدز أن الفريق متشوق ومستعد تماما لمباراة أورلاندو بايرتس في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأن الوصول إلى هذه المرحلة أمر يدعو للفخر خاصة في المشاركة الثانية للفريق بدوري أبطال أفريقيا، وحاليا بيراميدز في نصف النهائي وطموحه بلا حدود من أجل التتويج باللقب القاري.

وقال دودو الجباس في المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس أن الفريق على أتم استعداد للمباراة واللاعبون جاهزون والفريق يتطور بشكل واضح وينافس على كل البطولات، بفضل مجموعة اللاعبين الرائعين في صفوف الفريق ووجود جهاز فني مميز بقيادة يورتشيتش، ويعلم أن مواجهة أورلاندو لن تكون سهلة لأنه فريق قوي يقدم كرة قدم ممتازة، ولكن في النهاية بيراميدز يمتلك لاعبين كبار أصحاب خبرات بعضهم توج باللقب والبعض الآخر لعب النهائيات، وسيقدمون أفضل ما لديهم لعبور نصف النهائي والتتويج بلقب البطولة.

وأوضح الجباس أن الأحداث التي جرت بعد فوز أورلاندو على مولودية الجزائر في اللقاء الماضي لن تؤثر مطلقا على بيراميدز، لأن الفريق سبق له اللعب مرتين من قبل في جنوب أفريقيا ويعلم أن الأجواء مميزة والجماهير رائعة، والهدف هو تحقيق نتيجة تجهل مواجهة الإياب بالقاهرة أسهل.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو

يلتقي فريق بيراميدز مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في السادسة من مساء السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا

قائمة بيراميدز لمواجهة أورلاندو بايرتس

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي