إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق ميت غمر بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ونصف نقل على طريق (المنصورة - ميت غمر) بنطاق مركز أجا محافظة الدقهلية وجرى نقل المصابين الى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج.

حادث تصادم وإصابة 3 أشخاص

وكان اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا بوقوع حادث تصادم وإصابة 3 أشخاص.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة أجا وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة كلا من : شادى رجب طه ابو ريه، 28 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و حمزة نصر رجب طه، 9 سنوات باشتباه بنزيف بالمخ و سيف محمد احمد على، 10 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين لمستشفى أجا المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.