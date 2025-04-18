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الجمعة 18 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق ميت غمر بالدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 3 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ونصف نقل على طريق (المنصورة - ميت غمر) بنطاق مركز أجا محافظة الدقهلية وجرى نقل المصابين الى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج.

حادث تصادم وإصابة 3 أشخاص

وكان اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا بوقوع حادث تصادم وإصابة 3 أشخاص.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة أجا وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ  وبالفحص تبين إصابة كلا من : شادى رجب طه ابو ريه، 28 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و حمزة نصر رجب طه، 9 سنوات باشتباه بنزيف بالمخ و سيف محمد احمد على، 10 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى  نقل المصابين لمستشفى أجا المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة  وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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