افتتاح مسجدين بقريتي منشأة عباس والحاج على بكفرالشيخ

أعلن، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، عن افتتاح مسجدين بمراكز المحافظة وهما: مسجد أبو عيد بناحية الشواذلية، منشأة عباس، إدارة سيدي سالم شرق، ومسجد النور، عزبة الحاج على، إدارة الرياض غرب، وسط سعادة غامرة من المصلين بما يشهدونه على أرض كفرالشيخ من بناء واعمار للمساجد، تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف"، وذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شئون الإدارات، الشيخ حسن رزق عاشور، مدير إدارة الرياض غرب، والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة سيدي سالم شرق، والدكتور طارق عمارة، عميد معهد الخدمة بكفرالشيخ، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف.

وقد أدى الخطبة الدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة بمسجد النور بالرياض تحت عنوان (إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا)، مؤكدًا على أن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بأهمية العلم ودوره في بناء الإنسان.

وأكد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، أن جميع المساجد قد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.

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