وزير البترول يبحث مع كابريكورن إنرجي البريطانية نشاطها بمناطق امتياز الصحراء الغربية

استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية راندى نييلى رئيس شركة كابريكورن إنرجى البريطانية وإليانور راولى المدير الإقليمى للشركة فى مصر بحضور المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول حيث تم بحث أنشطة الشركة فى مناطق امتيازها فى الصحراء الغربية فى مصر وخططها المستقبلية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والانتاج.



وخلال اللقاء أكد بدوى أن قطاع البترول ينفذ برنامج بحث واستكشاف مكثف بالتعاون مع شركائه من الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بهدف زيادة الانتاج من البترول والغاز وتقليل الفاتورة الاستيرادية، مشيراً إلي الحرص الكامل على تذليل التحديات وتعزيز الشراكات بما يحقق مستهدفات الوزارة في تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي .



ومن جانبه أكد رئيس الشركة على أهمية روح التعاون والشراكة والعمل المستمر على تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين والتنسيق الناجح مع الوزارة وهيئة البترول فى هذا الشأن، لافتاً إلى اعتزام الشركة تكثيف عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز بمناطق امتيازها بالصحراء الغربية بهدف زيادة الانتاج.