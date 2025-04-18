ads
الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير البترول يبحث مع كابريكورن إنرجي البريطانية نشاطها بمناطق امتياز الصحراء الغربية

الوزير مع شركة كابريكورن
الوزير مع شركة كابريكورن إنرجى البريطانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية راندى نييلى رئيس شركة كابريكورن إنرجى البريطانية وإليانور راولى المدير الإقليمى للشركة فى مصر بحضور المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول حيث تم بحث أنشطة الشركة فى مناطق امتيازها فى الصحراء الغربية فى مصر وخططها المستقبلية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والانتاج.


وخلال اللقاء أكد بدوى أن قطاع البترول ينفذ برنامج بحث واستكشاف مكثف بالتعاون مع شركائه من الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بهدف زيادة الانتاج من البترول والغاز وتقليل الفاتورة الاستيرادية، مشيراً  إلي الحرص الكامل على تذليل التحديات وتعزيز الشراكات بما يحقق مستهدفات الوزارة في تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي . 


ومن جانبه أكد رئيس الشركة على أهمية روح التعاون والشراكة والعمل المستمر على تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين والتنسيق الناجح مع الوزارة وهيئة البترول فى هذا الشأن، لافتاً إلى اعتزام الشركة تكثيف عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز بمناطق امتيازها بالصحراء الغربية بهدف زيادة الانتاج.

المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الفاتورة الاستيرادية البحث والاستكشاف عن البترول والغاز هيئة المصرية العامة للبترول البحث والاستكشاف الصحراء الغربية