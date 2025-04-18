مدرب بيراميدز: مواجهة أورلاندو صعبة جدًّا وهدفنا التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

شدد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني على أهمية المباراة التي تجمعه بنظيره نادي أورلاندو بايرتس في نصف نهائي دوري الأبطال، مؤكدا على فخره الشديد بأن يكون بيراميدز في هذه المرحلة من البطولة، وعلى اللاعبين الاستمتاع بأنهم في نصف النهائي، وأن يقدموا أفضل ما لديهم من أجل مواصلة المشوار حتى التتويج باللقب القاري.

أضاف يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي، أنه يعلم جيدا مدى صعوبة مواجهة أورلاندو على ملعبه ووسط جماهيره، ويدرك أن المنافس مقارنة بنادي بيراميدز يمتلك الخبرات القارية وسبق له لعب النهائيات، في حين أن فريقه حديث العهد ولم يمر عليه سوى 6 سنوات، وما وصل إليه يدعو للفخر الشديد وعلينا مواصلة المشوار بكل قوة.

وشدد المدير الفني على أنه شاهد العديد من مباريات أورلاندو ويعرف كل شيء عن الفريق ولاعبوه لديهم الرغبة في تقديم أفضل أداء والعودة من جوهانسبرج بنتيجة تؤمن التأهل للنهائي، موضحا أنه لن يغير كثيرا في خطة اللعب وتشكيل الفريق بسبب المنافس، لأن بيراميدز يمتلك طريقته المميزة وأسلوبه، وسيعمل بنفس الشكل من أجل تأمين بطاقة النهائي.

وأوضح المدير الفني أنه فخور بأن يتواجد بيراميدز بين الأربعة الكبار قي القازة، ومواجهات الأندية المصرية والجنوب أفريقية لديها طابع خاص، وأن يكون بيراميدز في هذا المكان المثالي أمر رائع ونسعى للتطور وأن نكون بشكل مستمر بين الكبار ومنافسون على كل البطولات، ورغم فارق الخبرة القارية بين أورلاندو وبيراميدز إلا أن فريقه سيقدم مباراة كبيرة بدون أدنى شك.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو

يلتقي فريق بيراميدز مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في السادسة من مساء السبت، على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا

قائمة بيراميدز لمواجهة أورلاندو بايرتس

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي