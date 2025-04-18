وزير الشباب يطمئن على بعثتي الأهلي وبيراميدز في جنوب أفريقيا

اطمأن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على بعثتي ناديي الأهلي وبيراميدز المتواجدتين حالياً في جنوب أفريقيا، استعداداً لخوض مواجهتي ذهاب نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

متابعة أوضاع الفرق المصرية

وأكد وزير الشباب والرياضة حرصه الكامل على متابعة أوضاع الفرق المصرية المشاركة في المنافسات القارية، مشدداً على ضرورة تهيئة كافة الظروف المناسبة أمام الأندية لتحقيق أفضل النتائج وتمثيل الكرة المصرية بالشكل الذي يليق بها.

تقديم سبل الدعم والتيسيرات

ووجّه الدكتور أشرف صبحي بالتنسيق الفوري مع السفارة المصرية في جنوب أفريقيا لتقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات المطلوبة للبعثتين، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههما، سواء على المستوى الإداري أو اللوجستي.

كما أثنى وزير الشباب والرياضة على الأداء المتميز الذي يقدمه الفريقان في مشوارهما الأفريقي، مؤكداً أن الوزارة لن تدخر جهداً في دعم جميع الفرق المصرية الممثلة للوطن في المحافل الدولية.