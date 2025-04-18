إصابة 4 بحادث تصادم سيارة ملاكي ونصف نقل في الدقهلية

أصيب 4 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ونصف نقل،بطريق دكرنس أمام قرية ميت السودان بنطاق مركز منية النصر محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج.

حادث تصادم سيارة ملاكي ونصف نقل في الدقهلية:

كان اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بوقوع حادث تصادم أمام قرية ميت السودان "دائرة المركز" بين سيارة ملاكي ونصف نقل.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس لمكان الحادث وبالفحص تبين إصابة كلا من :" عمر خالد عباس عبده، 24 سنة بكسر بقاع الجمجمه، واشتباه نزيف بالمخ و صلاح طلعت فكرى، 25 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه بنزيف بالمخ و عبد الرحمن محمد محمد عبده، 25 سنة باشتباه كسر بالقدم اليمنى و شادى عادل أحمد عبد، 25 سنة باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.