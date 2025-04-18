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الجمعة 18 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

10 أعمال تفوز بجوائز معرض مشروعات الفنون الجميلة بجاليري ضي.. صور

جاليري ضي
جاليري ضي
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أعلن أتيليه العرب للثقافة والفنون برئاسة الناقد هشام قنديل، مساء أمس الخميس، بجاليري ضي المهندسين، أسماء الفائزين بجوائز معرض مشروعات التخرج لطلبة كليات الفنون الجميلة على مستوى جمهورية مصر العربية.

اكثر من 200 عمل فني 

وفاز بجوائز المعرض 10 فنانين هم: بستيس فاروق و روان بهاء الدين ونادين عبدالحليم ونهال صلاح وأسماء قاسم ومنه الله جمال وسارة منير وشروق محسن وشيرين محسن وديفيد رؤوف وجوستينا ميشيل أيوب. 
ضم المعرض أكثر من 200 عمل لطلاب كليات الفنون الجميلة بالزمالك و الإسكندرية والمنيا و المنصورة وأسيوط، وقامت لجنة تحكيم الأعمال برئاسة الفنان الدكتور محمد عبلة، وتضم نقيب التشكيليين الفنان طارق الكومي والفنان والناقد الدكتور سامي البلشي والفنان أحمد زيدان والفنان حسن غانم والناقد التشكيلي هشام قنديل، بافتتاح المعرض الذي شهد حضورا كثيفا من جمهور الفن التشكيلي وأساتذة كليات الفنون. 
وقدم الفنان الكبير السيد عبده سليم صاحب أول مسبك للبرونز جائزة للعمل النحتي الفائز، تتمثل في قيام المسبك بسبك العمل وتقديمه للجمهور.

رعاية المواهب 
وصرح الدكتور محمد هشام مدير جاليري ضي، بأن المعرض يأتي ضمن اهتمامات مؤسسة أتيليه العرب للثقافة والفنون منذ تأسيسها بالفنانين الشباب، حيث نظمت العديد من المعارض التشكيلية لهم، أبرزها مهرجان ضي للشباب العربي الذي نظمته خمس دورات متتالية، مؤكدا استمرار "ضي" في رعاية المواهب وتقديمها إلى الحركة التشكيلية المصرية والعربية.

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