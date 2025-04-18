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الجمعة 18 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

وزير الثقافة ينعى سليمان عيد: فنان متميز ترك بصمة واضحة مليئة بالبهجة

سليمان عيد
سليمان عيد
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نعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ببالغ الحزن والأسى، الفنان القدير سليمان عيد، الذي وافته المنية اليوم، بعد رحلة فنية امتدت لعقود، أثرى خلالها الساحة الفنية بأعمال رسمت البسمة على وجوه الملايين.

قال الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة: “رحل عن دنيانا فنان متميز استطاع أن يترك بصمة واضحة مليئة بالبهجة في وجدان المشاهدين، فاستطاع بأدائه الشيق البسيط، وعفويته التي عشقها جمهوره، أن يصبح صوتًا للبساطة الشعبية المصرية في أنقى صورها”.

وتقدم وزير الثقافة بخالص العزاء إلى أسرة الفنان الراحل، وأصدقائه، ومحبيه، داعيًا الله أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يُلهمهم الصبر والسلوان.
والفنان سليمان بدأ مشواره الفني في تسعينيات القرن الماضي، وشارك في عدد كبير من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية، تميز فيها بخفة دمه وحضوره المتفرد، وعلى الرغم أن أغلب أدواره جاءت في إطار كوميدي، إلا أنه استطاع أن يقدم خلالها شخصيات متنوعة، وأثبت قدرته على أداء الأدوار الجادة.

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