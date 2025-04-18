"بيت الزكاة والصدقات" يطلق حملة لدعم حفظة القرآن الكريم بالقرى الأكثر احتياجًا بصعيد مصر

أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري، التابع لمشيخة الأزهر الشريف وتحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن إطلاق حملة جديدة ضمن برنامج "تحفيظ القرآن الكريم"، بهدف دعم ورعاية الأطفال من حفظة كتاب الله في القرى الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار جهوده المستمرة لنشر العلم وتعزيز القيم الدينية في المجتمع المصري.

انطلاقة في خمس محافظات بصعيد مصر

وتبدأ المرحلة الأولى من الحملة في خمس محافظات هي: سوهاج، قنا، أسوان، الأقصر، والبحر الأحمر، ضمن خطة شاملة تستهدف تغطية المناطق الأشد فقرًا واحتياجًا، والعمل على رعاية النشء تربويًا ودينيًا.

رعاية متكاملة لتحفيظ القرآن الكريم

تتضمن الحملة توزيع ملابس وأحذية ومصاحف وأدوات كتابية وحلوى للأطفال، بالإضافة إلى دعم الحلقات القرآنية بالوسائل التعليمية، بما يساعد على خلق بيئة مشجعة ومحفزة تساعد الأطفال على الاستمرار في حفظ القرآن وتحصيل علومه.

فضل حفظ القرآن ودور الحفظة في المجتمع

أكد البيان الصادر عن بيت الزكاة والصدقات أن المشروع يهدف إلى ربط الأطفال بكتاب الله وتعزيز علاقتهم بالدين، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم:«إن لله أهلين من الناس، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته».

الزكاة والوقف استثمار في أجيال الغد

أوضح البيان أن التبرع بالزكاة والوقف لصالح البرنامج هو استثمار في بناء جيل يحمل القيم والأخلاق، ويُعد ركيزة لصناعة قدوات صالحة تسهم في إصلاح المجتمع ونشر الوعي الديني في البيوت.

شدّد بيت الزكاة والصدقات على أن دعم حلقات تحفيظ القرآن يُعد من أعظم الصدقات الجارية، فكل حرف يُتلى وكل حافظ يتخرج هو أجر ممتد للمتبرعين، وأثر خالد في الدنيا والآخرة.

مصارف الزكاة للفقراء والمساكين

واختتم البيان بالتأكيد أن البرنامج يدخل ضمن مصارف الزكاة الشريعة، ويستهدف الأطفال في القرى الفقيرة ممن التحقوا بالكتاتيب، لتوفير احتياجاتهم التعليمية والدينية، دعمًا لاستمراريتهم في حفظ القرآن الكريم.

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