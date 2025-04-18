محافظ المنوفية: تحرير 654 محضر مخالفات مخابز وأسواق وضبط دقيق مجهول المصدر

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تحرير (654) محضرا تموينيا وضبط (32) شيكارة دقيق بلدي مدعم وفاخر مجهول المصدر خلال حملات تفتيشية موسعة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية في أسبوع على الأسواق والمحلات العامة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك تزامناً مع عيد القيامة المجيد وشم النسيم لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق.

المحافظ يشدد بتكثيف الحملات لضبط الأسعار والسلع منتهية الصلاحية



وأشار المحاسب أسامة عز الدين أن المحاضر التموينية تنوعت ما بين (372) محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و(282) مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى، وأضاف أن من أبرز القضايا التي تم ضبطها منها تحرير 4 محاضر جنح أحدهما ضد صاحب مخبز سياحي والثاني ضد صاحب ماكينة طحين بنواحى مركز أشمون وآخرين ضد مجهول لحيازتهم 32 شيكارة دقيق بلدى مدعم وفاخر بدون مستندات مجهولة المصدر، كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل تجارى بمنوف لحيازته 300 كجم سردين منتهى الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وكذا تحرير 10 محاضر جنح بنواحي بندر منوف والباجور لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد التربح وممارسة النشاط التجاري بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



هذا وكلف محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين باستمرار تفعيل غرفة العمليات بالمديرية وغرف العمليات بالإدارات التموينية وربطها بالغرفة المركزية بالديوان العام لتلقى شكاوى المواطنين والاطمئنان على الحالة التموينية بنطاق المحافظة، مشدداً بتكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.