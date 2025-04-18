رواندا ستسمح لبعثة "سادك" في الكونغو الديمقراطية بالعبور إلى تنزانيا

وافقت رواندا على السماح للقوات التي نشرتها مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك) لمحاربة المتمردين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بمغادرة مدينة جوما التي يسيطر عليها المتمردون عبر أراضيها إلى تنزانيا، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر دبلوماسية اليوم الجمعة.

أورد موقع "زون بورس" الإخباري أن مجموعة سادك، التي تضم 16 دولة، أعلنت - في منتصف مارس - أنها أنهت تفويض بعثتها في الكونغو الديمقراطية وستبدأ تنسيق انسحابها تدريجيا من الكونغو.

وأكد الدبلوماسيون الثلاثة المطلعون جيدا على المفاوضات الجارية بين رواندا ومجموعة سادك، أن رواندا قبلت طلب مرور القوات عبر أراضيها.

وأضاف اثنان من الدبلوماسيين أنهما أُبلغا بأن أسلحة القوة الإقليمية سيتم ختمها لأسباب أمنية، لكنها ستغادر الأراضي الرواندية مع القوات.

وقال الجنرال رودزاني مافوانيا، قائد القوات المسلحة في جنوب إفريقيا - لتلفزيون جنوب إفريقيا الحكومي - إن إحدى فرقه الفنية موجودة في تنزانيا لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل انسحاب القوات.

وتم إرسال بعثة مجموعة سادك في ديسمبر 2023 لمساعدة كينشاسا في التصدي للجماعات المتمردة في المناطق الحدودية التي مزقتها الحرب في شرق الكونغو الديمقراطية.

وسيطرت حركة "23 مارس" المتمردة على أكبر مدينتين في شرق الكونغو منذ يناير؛ ما أدى إلى تصعيد الصراع المستمر منذ فترة طويلة من أجل السيطرة على الموارد المعدنية الهائلة في الكونغو.

