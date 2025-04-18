ارتفاع قيمة عملة "الروبل" الروسية مقابل الدولار الأمريكي مدعومة بزيادة أسعار النفط

ارتفعت قيمة عملية "الروبل" الروسية بنسبة 1.5% لتصل إلى 80.90 روبل مقابل واحد دولار أمريكي؛ ما يمثل أعلى مستوى لها منذ الـ 28 يونيو الماضي. وذكرت منصة "انفستنج" المتخصصة في التحليلات والأخبار الاقتصادية أن ارتفاع العملة جاء مدعوما بزيادة أسعار النفط - السلعة الرئيسية في روسيا - التي ارتفعت بنسبة 3% خلال تعاملات أمس.

كما تجاهلت عملة "الروبل" تصريح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الذي أفاد بأن رئيس بلاده، دونالد ترامب، سيتراجع عن محاولة التوسط في اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا في غضون أيام، ما لم تكن هناك مؤشرات واضحة على إمكانية التوصل إلى ذلك الهدف.

كما ارتفعت قيمة عملة "الروبل" بنسبة 0.1% لتصل إلى 11.08 مقابل واحد "يوان" صيني في بورصة موسكو، وهي العملة التي يستخدمها البنك المركزي الروسي في تدخلاته في سوق النقد الأجنبي وهي حاليا العملة الأجنبية الأكثر تداولا في روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن العملة الروسية قد ارتفعت بأكثر من 40% مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، ويعود ذلك أساسا إلى توقعات بتخفيف حدة التوترات بين روسيا والولايات المتحدة.

