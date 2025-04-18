لتعزيز القيم الأخلاقية.. تعاون بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم

في إطار حرص المؤسسات التعليمية والدينية على تعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية، استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم.

غرس القيم الدينية والأخلاقية في المناهج التعليمية

أكد فضيلة الإمام الأكبر خلال اللقاء على ضرورة غرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الطلاب، وتعزيز الانتماء الوطني، وإحياء العادات والتقاليد الأصيلة التي نشأ عليها المجتمع، مثل حب القراءة والاطلاع وربط الأجيال الجديدة بتراثهم الثقافي والحضاري العريق، وشدد على أهمية تبسيط هذه المفاهيم في المناهج الدراسية، بما يسهل على الطلاب فهمها واستيعابها، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها وسائل التكنولوجيا الحديثة، ومحاولات التأثير على عقول النشء لفصلهم عن قيمهم وهويتهم.

المدرسة كمؤسسة تربوية متكاملة

من جهته، عبّر السيد محمد عبد اللطيف عن حرص وزارة التربية والتعليم على دمج البعد التربوي والأخلاقي في العملية التعليمية، إلى جانب التحصيل العلمي، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى استعادة المدارس لدورها كمؤسسات تربوية تهدف إلى تنشئة الطلاب تنشئة متوازنة وسليمة، وتحصينهم ضد الفكر المتطرف ومحاولات تهميش الهوية.

تضمين وثيقة "الأخوّة الإنسانية" في التعليم

كما ناقش الجانبان سبل تضمين وثيقة الأخوّة الإنسانية التاريخية، التي وقّعها فضيلة الإمام الأكبر مع قداسة البابا فرنسيس في عام 2019، ضمن مناهج التعليم قبل الجامعي، وأكد الإمام الأكبر على أهمية الوثيقة في ترسيخ قيم التعايش السلمي، وتعزيز ثقافة قبول الآخر، ونبذ الكراهية والتعصب، وقد رحّب وزير التربية والتعليم بالمقترح، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بدراسة سبل إدراج الوثيقة ضمن المناهج الدراسية والاستفادة من مضامينها في تطوير المحتوى التعليمي.