جامعة المنوفية تعلن الفائزين بالمراكز الأولى ببطولة المصارعة للجامعات والمعاهد

نظمت جامعة المنوفية بالتعاون مع الإتحاد الرياضي المصري للجامعات ، بطولة المصارعة للجامعات والمعاهد المصرية ضمن دورة الشهيد الرفاعى ال "٥٢" بمشاركة "٢١" جامعة ، وذلك تحت إشراف الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية.

مشاركة 105 طلاب

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن المسابقة شارك فيها "105" طالب من الجامعات المصرية ، وأعلن أن نتائج التحكيم أسفرت عن فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الأول والتعليم العالي بالمركز الثاني وجامعة حلوان بالمركز الثالث وجامعة المنوفية بالمركز الرابع .

تهنئة الفائزين

وقدم الدكتور أحمد القاصد التهنئة للفائزين كما أعرب القاصد عن سعادته باستضافة الجامعة هذه المسابقة ، مؤكدا علي أهمية هذه المسابقات في تعزيز الروح الرياضيةوالتواصل بين طلاب الجامعات ، مشيدا بأداء الطلاب المتميز والمشاركة الفعالة من جميع الجامعات المشاركة.

كما أكد رئيس الجامعة على أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية والرياضة، والتي تسير جنباً إلى جنب مع التحصيل العلمي للطلاب وأوضح أن الأنشطة الطلابية تساهم في تنمية شخصية الطالب وتوسيع مداركه،و اكتشاف المواهب وتنميتها،و تعزيز روح الفريق والتعاون بينهم .

كما وجه الدكتور الدكتور ناصر عبدالباري التهنئة للفائزين في البطولة ، مشيرا إلي أن نتائج المنافسات جاءت كالتالي،

حصل على المركز الأول في وزن 55 كجم الطالب طوسون يونس محمد من جامعة الأزهر وفي المركز الثاني عبد الرحمن عمر محفوظ جامعة اسيوط والمركز الثالث مؤمن أحمد مصطفى من التعليم العالي.

وفي وزن 60 كجم حصل على المركز الأول يوسف محمد أبو شاهين من جامعة المنوفية والمركز الثاني عبدالله محمد أحمد جامعة برج العرب والمركز الثالث شعبان صافي عبد الرازق من التعليم العالي.



وفي وزن 63 كجم جاء في المركز الأول الطالب يوسف محمود السيد من جامعة الاسكندرية وفي المركز الثاني محمد سيد عبد الرسول من التعليم العالي وفي المركز الثالث محمد محمد اسماعيل من جامعة الإسكندرية والمركز الثالث مكرر عبد الرحمن السيد محمود من التعليم العالي.



المركز الأول



وفي وزن 67 كجم جاء في المركز الأول الطالب أدهم أيمن غريب من جامعة الاسكندرية وفي المركز الثاني محمد صلاح عوض من جامعة المنوفية وفي المركز الثالث عبد الحميد ممدوح سليم من التعليم العالي وبالمركز الثالث مكرر جاء الطالب يحيي اشرف إبراهيم من جامعة المنصورة.

كما أسفرت منافسات وزن 72 كجم عن حصول الطالب عبد الرحمن أحمد علي من جامعة الاسكندرية على المركز الأول ، وفي المركز الثاني عبد العزيز يوسف عبد العزيز من جامعة المنوفية وفي المركز الثالث الطالب محمد حسام علي من جامعة طنطا،والمركز الثالث مكرر عبد الله سامح حنفي من جامعة عين شمس.

وفي وزن وزن 77 كجم حصل على المركز الأول الطالب محمد نصر سالم من جامعة حلوان والمركز الثاني فارس محمد مسعد التعليم العالي والمركز الثالث محمد أيمن محمد من الأكاديمية العربية والمركز الثالث مكرر عبد الرحمن أحمد مصطفى جامعة برج العرب.

وشهدت منافسات وزن 82 كجم حصول الطالب عمر بدر عبد الله على المركز الأول من الأكاديمية العربية ومحمد عاطف بخيت، المركز الثاني من جامعة اسيوط، ومحمد سعيد محمد المركز الثالث من جامعة القاهرة وفي المركز الثالث عمر عصام السيد من جامعة العلمين.

وأسفرت نتائج منافسات وزن 87 كجم عن المركز الأول محمد مصطفى محمد منجامعة الاسكندرية والمركز الثاني محمد سعيد أبو كامل من جامعة مدينة السادات وفي المركز الثالث محمد صبري عوض من جامعة المنصورة والمركز الثالث مكرر محمد جمال جاب الله من جامعة مدينة السادات.

وفي وزن 97 كجم جاء في المركز الأول محمود وليد عبد الفتاح من جامعة الاسكندرية والمركز الثاني محمد عبد ربه علي أحمد التعليم العالي والمركز الثالث كريم موسى الدبي من جامعة المنوفية والمركز الثالث مكرر محمد عبد النبي حجازي من جامعة الإسكندرية.

وفي وزن 130 كجم جاء في المركز الأول سامي محمد فتحي من جامعة الاسكندرية وفي المركز الثاني ابراهيم طارق تهامي

من التعليم العالي وفي المركز الثالث عمر رمضان جمعة من الأكاديمية العربية والمركز الثالث مكرر هشام ياسر جلال من جامعة فاروس.

هذا وحضر البطولة الدكتور أحمد كامل القائم بأعمال نائب رئيس الإتحاد الرياضي للجامعات وسكرتير عام الإتحاد والدكتور محمد أمين المدير الفني للإتحاد الرياضي للجامعات الدكتور ممدوح السيد المدير التنفيذي للاتحاد الرياضي للجامعات المصرية وضالدكتور نعيم فوزي عميد كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية والدكتور عماد السرسي وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب الأسبق والدكتور حمدي وتوت وكيل كلية التربية الرياضية للدراسات العليا الأسبق.

كما أشرف على التنظيم وقياسات اللاعبين المشاركين بالبطولة الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب ،وياسر جمال مدير إدارة النشاط الرياضي ، و معتز صادق الحكم الدولي ومسؤول النشاط الرياضي بالجامعة .