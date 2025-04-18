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الجمعة 18 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى باليمن إلى 58 قتيلًا

اليمن
اليمن
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أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الجمعة، بأن عدد ضحايا الغارات الأمريكية التي استهدفت منشأة رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي اليمن، ليلة الخميس، قد ارتفع إلى 58 قتيلًا و126 جريحًا.

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية عن سقوط قتلى وجرحى جراء غارات جوية أمريكية استهدفت ميناء رأس عيسى في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام، فقد نفذ الجيش الأمريكي أربع غارات على منطقة رأس عيسى.

من جانبها، أكدت واشنطن، يوم الخميس، استهداف منصة وقود في ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة الحوثيين، بهدف تعطيل مصادر الإمداد والتمويل للجماعة.

رأس عيسى اليمن الحديدة