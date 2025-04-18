وداع مؤثر للفنان سليمان عيد بحضور نقيب الفنانين ومحمد رياض وإيهاب فهمي.. فيديو

شيع نجوم الفنان جثمان الفنان الراحل سليمان عيد، اليوم، عقب صلاة الجمعة، من المسجد الكبير بالمجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد، وسط حضور كبير.

وداع مؤثر

وكان على رأس الحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان أحمد صيام، والفنان إيهاب فهمي، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية السابق، والفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، والفنانة شيماء سيف وزوجها، والفنان كريم محمود عبدالعزيز، والفنان صلاح عبدالله، والفنان منير مكرم، والفنان محمود عبدالمغني، والفنان محمد محمود، والفنان أحمد رزق، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد إمام، ولفيف من محبي الفنان وأسرته.

وكان الفنان سليمان عيد، رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 64 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة في منزله.

وكتب نجله عبد الرحمن سليمان عيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أبويا في ذمة الله، صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد، والدفن في مقابر وادي الراحة، طريق الواحات".

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