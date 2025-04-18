فلسطينية تفوز بجائزة الصحافة العالمية عن صورة طفل شوهته غارة إسرائيلية

فازت صورة مؤلمة لطفل فلسطيني عمره 9 سنوات اثر تعرضه لبتر ذراعيه في هجوم اسرائيلي على غزة ، بجائزة صورة العام الصحافية العالمية لعام 2025 ، الصورة التقطتها الصحفية سمر أبو العوف .

الطفل الفلسطيني شوهته غارة إسرائيلية

وتظهر الطفل "محمود عجور"، الذي كان يبلغ من العمر تسع اعوام ، في وضع مؤثر لفقد جزء حيوي من جسمه وهو بتر ذراعيه نتيجة انفجار في المنطقة التي يقطن فيها والصورة لحساب صحيفة نيويورك تايمز، الصورة فازت في حفل توزيع الجوائز في أمستردام يوم الأربعاء الماضى، ومن شدة تأثير الصورة جعلتها تفكر في أطفالها الأربعة وقالت "عندما أرى محمود، أفكر فيه كما لو كان ابني".

نزحت أبو العوف من قطاع غزة وهي الأن تسكن فى مجمع الشقق في الدوحة بقطر نفس المكان الذى يعيش محمود مع عائلته، وأفادت "اعتدت أن أراه ينظر إلى الأطفال يلعبون، واعتدت أن أشعر بألمه"، وذلك فقا لما نشره موقع ارت نيوز.

مواقف وعبر لقصة صورة مؤلمة

قامت سمر أبو العوف بالتقاط صور لمحمود عجور ، بناء علي طلبه حيث كانت الشمس تشرق على منزلهم ، إن الطريقة التي يضيء بها الضوء رأس الصبي وكتفيه تعطي انطباع بتمثال نصفي كلاسيكي.

وأوضحت مديرة جائزة صور الصحافة العالمية، جمانة الزين خوري في الحفل: "هذه صورة تتحدث بصوت عالى ، إنها تحكي قصة صبي واحد، ولكنها تحكي قصة حرب أكثر نطاق سيكون لها تأثير لأجيال".

الطفل محمود عجور

وقامت أبو العوف بتوثيق حياة الكثير من الجرحى من سكان غزة الذين تلقوا العلاج خارج فلسطين بينما تقدم ما يقارب من 59320 صورة لجائزة صور الصحافة العالمية لهذا العام، والتي دخلت الآن عامها السبعين، إذ قام ما يقرب من 4000 مصور من 141 دولة صورا بالتقدم لتلك المسابقة وبالرغم من ذلك تم اختيار تلك الصورة الفائزة بصعوبة وتقنية كبيرةبالنسبة للحكام.

صورة طفل فلسطيني تفوز بجائزة الصحافة العالمية

وأفادت لوسي كونتيسيلو، رئيسة لجنة التحكيم العالمية، في بيان: "عندما بدأت لجنة التحكيم العالمية في اختيار المتنافسين المختلفين على الجائزة، بدأنا بفرز واختيار عدد من المجموعات لكل منطقة من المناطق الست، وكشفت ثلاثة مواضيع من تلك المجموعة التي تحدد إصدار جائزة صور الصحافة العالمية لعام 2025 وهي " الصراع والهجرة وتغير المناخ، والتى تقدم طريقة أخرى للنظر إليها هى قصص الصمود والأسرة والمجتمع".