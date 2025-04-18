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الجمعة 18 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

وداع مؤثر للفنان سليمان عيد بحضور أشرف زكي وعدد من الفنانين.. شاهد

نقيب الفنانين ومحمد
نقيب الفنانين ومحمد رياض وايهاب فهمي في وداع سليمان عيد
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شارك كل من الفنان أشرف زكي نقيب الفنانين، والفنان القدير محمد رياض وايهاب فهمي وصبحى خليل، في صلاة الجنازة على الفنان الراحل سليمان عيد، بالمسجد الكبير بالمجمع الاسلامي بالشيخ زايد.

وتوفي سليمان عيد في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إثر أزمة صحية مفاجئة ونقل إلي المستشفي لكن محاولات إنقاذه فشلت.

وكتب عبدالرحمن نجل الفنان سليمان عيد، في منشور عبر حسابه بـ«فيس بوك»: «أبويا في ذمة الله ، إنا لله وإن اليه راجعون.. صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد والجنازة بعد الصلاة مباشرة لوكيشن المسجد».

 

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