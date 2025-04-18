ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط ، خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 سفينة، بينما غادرت 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 30 سفينة.

انتعاشة في حركة تداول السفن بدمياط

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36867 طن تشمل : 2491 طن كلينكر و8640 طن يوريا و10147 طن جبس معبأ و 10644 طن أسمنت معبأ و1064 طن ملح معبأ و1646 طن حجر جيرى و 222 طن بصل معبأ و2013 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24209 طن تشمل، 9679 طن حديد و748 طن خشب زان و 250 طن خردة و 10726 طن فول و1300 طن زيت طعام و756 طن بضائع متنوعة و2543 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 750 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 361 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 217 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3121 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 91129 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 50552 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1334 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 7635 حركة.

استقبل ميناء دمياط دفعة جديدة مكونة من 10 أوناش ساحة متطورة مخصصة لمحطة الحاويات "تحيا مصر 1"، وذلك ضمن أعمال التجهيز التي تنفذها شركة "دمياط أليانس" المشغلة للمحطة استعدادًا لقرب الافتتاح.

وتتميز الأوناش الجديدة بقدرات تشغيلية عالية ، حيث يبلغ ارتفاعها 21 مترًا ، وتصل قدرة الرفع لها إلى 41 طنًا ، كما تدعم العمل بنظام مزدوج يتيح التشغيل بالكهرباء أو الديزل ، بما يعزز من مرونة وكفاءة التشغيل في مختلف الظروف، وقد تم تصنيعها من قبل شركة Genma-Kalmar الصينية، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في صناعة معدات المناولة المتقدمة.

يأتي ذلك في إطار خطة متكاملة لتعزيز البنية الفوقية لمحطة الحاويات "تحيا مصر 1"، التي تشهد تزويدها وتجهيزها بأحدث المعدات المتقدمة.