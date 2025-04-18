طارق الشناوي ناعيا سليمان عيد: الإبداع حتى آخر خفقة قلب

نعى الناقد الفني طارق الشناوي، الفنان سليمان عيد، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة عن عمر يناهز 64 عامًا، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجأة في منزله.

دور ميت

وكتب طارق الشناوي عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": سليمان عيد الإبداع حتي آخر خفقة قلب آخر أفلامه المعروض حاليا فار بسبع أرواح كان يؤدي دور رجل ميت.

وتابع: سليمان عيد كوميديان فطري يذكرك بجيل عمالقة الأربعينيات والخمسينيات زينات صدقي والقصري والنابلسي وصولا إلى المنتصر بالله ولطفي لبيب الذي ادعو الله أن يطيل في عمره.

وواصل: سليمان عيد مؤكد ترك لنا بصمة في كل المساحات الدرامية التي اتيحت له برغم أنه لم يعرف البطولة على الشاشات والمسارح بمعناها المتعارف عليه، ولكنه كان بطلا في القلوب التي احبته وكانت معه ع الموجة تماما.

واختتم قائلا: وداعا سليمان عيد الذي لم التقيه سوى مرات قليلة في جلسات عابرة إلا أن عطاؤه لم يكن أبدا عابرا ابتسامة لا تعرف أبدا الغياب.

يُشار إلى أن الفنان سليمان عيد من مواليد 17 أكتوبر 1961، بمحافظة القاهرة، حيث بدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن العشرين.

وكان دوره في فيلم (الإرهاب والكباب) عام 1992 بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك، كما شارك بعد ذلك في أفلام: طيور الظلام، النوم في العسل، الباشا تلميذ، والعديد من المسلسلات التلفزيونية ليصل رصيده حتى الآن إلى أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين مسرحيات وأفلام سينمائية ومسلسلات وبرامج تلفزيونية.

وكانت آخر أعمال الفنان الفنية فيلم "فار بـ7 أرواح" الذي عرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر المبارك 2025، والمتاح حاليا بقاعات دور العرض، العمل تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول سبع قصص مختلفة وبشخصيات متنوعة، ولكن تربطهم جثة غامضة تتنقل بينهم بشكل ساخر، مما يتسبب لهم في الكثير من الفوضى بحياتهم في سبيل التخلص منها.