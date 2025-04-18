"خلال استقباله لهم".. أعضاء حزب الجبهة الوطنية يشيدون بنشاط محافظ الأقصر "صور"

استقبل المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، وفدًا من أعضاء الأمانة العامة لحزب الجبهة الوطنية وأعضاء الأمانة الفرعية بالأقصر، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، حيث تأتى هذة الزيارة فى اطار جولة قيادات الحزب بمحافظات الوجه القبلي.

لقاء حزب الجبهة الوطنية

محافظ الأقصر: الأحزاب هي أحد أضلاع التنمية

ورحب محافظ الأقصر بضيوف الحزب داخل ديوان عام المحافظة، موضحًا أن العمل الحزبي يعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة لحل مشكلات المواطنين، وأن الأحزاب هي أحد أضلاع التنمية، مشيدًا بالمناخ الديمقراطى الذى تنتهجة الحكومة المصرية في الوقوف على مسافة متساوية من جميع الأحزاب، متمنيًا في ختام لقائه معهم طيب الإقامة في محافظة الأقصر.

من جانبهم، أشاد أعضاء الحزب باستقبال محافظ الأقصر، الذي وصفوه بالمميز، كما أثنى أعضاء الوفد على نشاط محافظ الأقصر الملحوظ منذ توليه مهام وظيفته والتطور الملحوظ الذى شهدته ربوع محافظة الأقصر، فى جميع المراكز والمدن، وكذلك زياراته المتكررة للقرى والنجوع واتباع سياسة الباب المفتوح.

ضم الوفد، كلًا من النائب أحمد رسلان أمين تنظيم حزب الجبهة الوطنية، والنائب فايز أبو حرب مساعد الأمين العام للحزب، وطاهر أبو زيد أمين اللجنة الرياضية بالمركزية، واللواء قاسم حسين أمين التواصل الجماهيري، والمستشار محمد عوض مساعد أمين الأمانة الرياضية بالمركزية، والنائب محمد عبد المقصود أمين البحر الأحمر، واللواء الشافعى عامر بالمركزية، والنائب وائل زكريا الأمير، أمين محافظة الأقصر، والنائب بهاء أبو الحمد أمين التنظيم بالأقصر، وعضو مجلس الشيوخ النائب محمد عطا الله أمين مساعد الحزب بالأقصر.

جاء هذا اللقاء، على هامش المؤتمر الجماهيري الذي عقده حزب الجبهة الوطنية، بمقر النائب وائل زكريا الأمير، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الاقصر، وذلك بقرية أصفون المطاعنة بمدينة إسنا محافظة الأقصر، بحضور الأمين العام للحزب، وأمين عام تنظيم الحزب، ورؤساء لجان الأمانات المركزية، وقيادات الحزب، وذلك في إطار التواصل مع أبناء الصعيد وطرح رؤية الحزب خلال المرحلة المقبلة وبحث سبل التعاون لخدمة قضايا الوطن والمواطن.

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