نجوم الفن يشيعون جثمان الراحل سليمان عيد بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد.. صور

شيّع منذ قليل، جثمان الفنان الكوميدي سليمان عيد، من المسجد الكبير بالمجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد، وسط حالة من الحزن والصدمة التي خيمت على أسرته ومحبيه.

نجوم الفن في جنازة سليمان عيد

وكان على رأس الحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان أحمد صيام، والفنان إيهاب فهمي، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية السابق، والفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، والفنانة شيماء سيف وزوجها، والفنان كريم محمود عبدالعزيز، والفنان صلاح عبدالله، والفنان منير مكرم، والفنان محمود عبدالمغني، والفنان محمد محمود، والفنان أحمد رزق، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد إمام، ولفيف من محبي الفنان وأسرته.

وظهرت زوجة الفنان في حالة انهيار شديد فور وصول الجثمان، فيما حاولت العائلة مواساتها وتخفيف وطأة الموقف، وسط حالة من التأثر البالغ التي سيطرت على الحضور.

وكان الفنان سليمان عيد، رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 64 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة في منزله.

وكتب نجله عبد الرحمن سليمان عيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أبويا في ذمة الله، صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد، والدفن في مقابر وادي الراحة، طريق الواحات".

يشار إلى أن الفنان سليمان عيد من مواليد 17 أكتوبر 1961، بمحافظة القاهرة، حيث بدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن العشرين.

وكان دوره في فيلم (الإرهاب والكباب) عام 1992 بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك، كما شارك بعد ذلك في أفلام: طيور الظلام، النوم في العسل، الباشا تلميذ، والعديد من المسلسلات التلفزيونية ليصل رصيده حتى الآن إلى أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين مسرحيات وأفلام سينمائية ومسلسلات وبرامج تلفزيونية.

وكانت آخر أعمال الفنان الفنية فيلم "فار بـ7 أرواح" المتاح حاليا بقاعات العرض، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول سبع قصص مختلفة وبشخصيات متنوعة، ولكن تربطهم جثة غامضة تتنقل بينهم بشكل ساخر، مما يتسبب لهم في الكثير من الفوضى بحياتهم في سبيل التخلص منها.

شارك في بطولة الفيلم الفنانين: محمد لطفي، سليمان عيد، محمد رضوان، أحمد فتحي، ندى موسى، محمود حافظ، وآخرون، العمل من تأليف محمد فاروق شيبا، وإخراج شادي علي.