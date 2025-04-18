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الجمعة 18 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«القاهرة الإخبارية» عن مجزرة إسرائيلية في خان يونس: تجاوزت كل الحدود

خان يونس
خان يونس
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قال يوسف أبو كويك مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من غزة، إنّه بتصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ربما تجاوز كل المجازر التي يمكن ارتكابها.

وأضاف أبو كويك، في تصريحات مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت سيارة كانت في طريقها إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بعد انتشال جثمان شهيد من منطقة قزان رشوان.

وتابع، أنّ الاستهداف أسفر عن استشهاد شخص آخر وإصابة ستة بجراح متفاوتة. وأضاف أن المدينة شهدت منذ فجر اليوم استشهاد سبعة أشخاص، بينهم جنين، نتيجة قصف منزل في المنطقة الشرقية وانتشال جثمان شهيد آخر من عائلة أقديح.

وأكد، أنّ هناك محاصرين في منطقتي خربة العدس وحي النصر، حيث جرى انتشال جثماني شهيدين من حي النصر، بعد أن تعذر الوصول إليهما في الأيام السابقة، ووصلت مناشدات من منطقة خربة العدس بوجود مصابين داخل منازلهم، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يعزل المدينة عن امتدادها الجغرافي صوب خان يونس، ولا يسمح لطواقم الدفاع المدني أو سيارات الإسعاف بالوصول إلى هناك.

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